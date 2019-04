Gaat Breda het T-Huis in het Valkenberg redden?

OLV-leerlingen met eigen bedrijf winnen niet één maar twee prijzen

8:00 BREDA - Het Bredase scholierenbedrijf The B-bar is gisteren tweemaal in de prijzen gevallen bij een landelijke wedstrijd ondernemen voor scholieren. In de Jaarbeurs in Utrecht ontvingen de havo 4-leerlingen van het OLV de Disney-prijs voor het innovatiefste product, en de hoofdprijs voor beste junior company.