Gaat Breda aan de e-scooter? De stad krijgt er in ieder geval 400

,,We zien dat mensen momenteel heel goed nadenken over hoe ze van a naar b gaan. Hoe mooi is het dan dat je als stad andere soorten vervoer aan kan bieden?‘’ vraagt de wethouder zich af. ,,Met de e-deelscooter rijd je makkelijk van of naar het station, kom je fris aan op je werk of bij je studie of doe je makkelijk een boodschapje in de binnenstad. Ik ben heel benieuwd hoe Bredanaars hier gebruik van gaan maken. De data bieden ons inzicht wát de meest populaire routes zijn en zo kunnen we effectief inspelen op wat mensen vragen.’