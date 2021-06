Gaan we terug naar het nachtbraken in de horeca?

Horeca

Met ruim twintig jaar horecaervaring wisten Danny Cappa en zijn partner Matijs niet wat hen overkwam in coronatijd: lange tijd niks te doen en toen ze weer open mochten nog steeds rustig aan. Hun gezellige eetcafé De Swaen aan de Markt in Prinsenbeek draait weer als een tierelier, maar ze liggen dankzij het kabinetsbesluit wél op tijd op bed.

,,Eigenlijk wel lekker zo, voor mij hoeft het niet altijd meer twee uur ‘s nachts te worden”, lacht Danny rond lunchtijd. ,,Het zijn toch lange dagen en als er dan ‘s nachts nog maar een paar man aan de bar zit... Tien uur is te vroeg, maar twaalf uur is wel een mooie tijd voor onze zaak. Laat mensen die dan nog willen drinken naar een café voor jonger publiek gaan. Of een leuke discotheek. Dan verdienen we allemaal wat.”

Enkele slok nuttigen

Nu het West-Brabantse horecaleven opfleurt, wordt niet alleen aan de bar, maar ook achter de toog nagedacht over het nieuwe normaal. Na maanden van beperkingen en het werken met aangepaste sluitingstijden, wil niet iedereen terug naar hoe het ooit was.

Koen Bakker, horecavoorzitter in de Roosendaalse regio, kent ze. Restaurateurs die niet meer net als vroeger tot diep in de nacht willen aanhikken tegen gasten die nog maar een enkele slok nuttigen. Of collega’s die al moeite genoeg hebben om personeel te vinden voor de uren dat het wél druk is.

,,Maar”, zegt de eigenaar van Het Hooihuis, ,,er zijn ook uitgaansgelegenheden die niet kunnen wachten tot ze weer langer open kunnen. Omdat ze nu eenmaal een andere klandizie hebben, mensen die meer van het nachtleven houden. Dat is toch een beetje het lastige van de horeca: die kun je nooit als één bedrijf zien. Ze hebben allemaal hun eigen marktwerking en een gemeente kijkt naar de grootste gemene deler en maakt wat uitzonderingen.”

Quote Ik kan mij voorstel­len dat sommigen zullen zeggen: ik vond het wel lekker om wat eerder dicht te gaan Koen Bakker, Horeca Nederland, afdeling Roosendaal

Onder ondernemers, verwacht Bakker, is geen roep om verandering zolang ze de ruimte houden om hun eigen sluitingstijden te bepalen. ,,Je móet niks. Maar ik kan mij voorstellen dat sommigen zullen zeggen: ik vond het wel lekker om wat eerder dicht te gaan, dat hou ik zo.”

