Gaan overvallers van pizzabaas die in 2011 pepperspray in gezicht kreeg alsnog de gevangenis in?

Basis­school De Horizon in Prinsen­beek doelwit van ‘flinke diefstal’

14:03 BREDA - Basisschool De Horizon in Prinsenbeek is afgelopen weekeinde doelwit geweest van een forse inbraak. De politie spreekt van een ‘flinke diefstal’, waarbij enkele tientallen computers zijn buitgemaakt. De melding bij de politie kwam binnen om 17.30 uur zaterdagnamiddag, 29 februari. Waarschijnlijk is de inbraak gepleegd in de nacht ervoor, van vrijdag op zaterdag.