Gaan landelijke politici met Brabantse verkiezingen aan de haal?

Nooit te oud voor een tatoeage

22 januari BREDA/ETTEN-LEUR- Toos Mallens uit Breda was 80 jaar, toen ze na een bezoek aan de slager in Etten-Leur, tattooshop HotRod passeerde. Nieuwsgierig bleef ze staan, keek door de etalage en duwde in een opwelling de deur open.