Ga jij na corona weer handen schudden en drie zoenen geven?

Middenin Breda ligt een klein stukje Ibiza: ‘Je hebt niet het idee dat je hier in de stad zit’

1 juni BREDA - Mensen die in stijl met de voeten in het zand willen zitten kunnen deze zomer terecht bij STRND. Hier is een klein stukje Ibiza nagebouwd inclusief olijfbomen en jacuzzi’s door organisator Insight Beach. Een plek waar duidelijk behoefte aan is, want alleen al de eerste vijf dagen liep het storm.