Fusie had ‘geen meerwaarde’ voor Zwaluwe en Terheijden, maar ‘achteraf gezien was het noodzakelijk’

De eerste jaren na de herindeling in 1997 hoefde je de boze burgers in Terheijden niet ver te zoeken. In de oude gemeente Terheijden, waar ook Wagenberg toebehoorde, was de weerstand tegen de fusie destijds het grootst. Groter dan in de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en veel groter dan in de gemeente Made en Drimmelen.