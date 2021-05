Fulltime avonturier Tamar (34) trekt samen met kameel Einstein door ons land: ‘Wij zijn ook gastvrij’

Vrouw onder invloed van drugs rijdt expres tegen auto's, scooters en kliko's in Breda

7 mei BREDA - Een 35-jarige vrouw zonder vaste woon of verblijfplaats is vrijdag in alle vroegte aangehouden nadat zij expres tegen meerdere voertuigen aanreed in Breda. Dat deed zij rond 05.40 uur in de Schippersdonk.