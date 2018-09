Frontale botsing in Ulvenhout, één gewonde naar ziekenhuis

video Tientallen honden ravotten in water bij Wolfslaar in Breda

14:25 BREDA - "Wat een vrolijk beeld is dit." De man kijkt van een afstandje naar een der buitenbaden van Zwembad Wolfslaar in Breda. Tientallen honden ravotten er in het water. Halen balletjes op die hun baasjes in het water gooien, spelen met elkaar, rennen als een bezetene rond en pogen hun vacht te drogen door het vocht er vanaf te schudden. Zondagmorgen sloot Zwembad Wolfslaar het zwemseizoen geheel volgens traditie af, met een dag speciaal voor honden.