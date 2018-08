Frontale botsing in Teteringen, bestuurster vermoedelijk in slaap gevallen

Man loopt met grote messen over straat in Breda, politie gebruikt pepper­spray om hem te overmeeste­ren

13:29 BREDA - De politie heeft dinsdagavond in de wijk IJpelaar in Breda een verwarde man overmeesterd die met grote messen op straat had gelopen. De 40-jarige man is onder begeleiding van agenten met een ambulance naar een spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) gebracht.