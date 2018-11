Frontaal haalt acht ton op en kan gaan brouwen in De Faam

Met het geld financiert Buckens de verhuizing van bedrijventerrein Stek naar een nieuwe locatie bij de oude Faam-fabriek in Breda. Op Stek is de capaciteit al lang niet meer voldoende, vandaar dat Buckens het bier momenteel grotendeels laat brouwen bij een bedrijf in Limburg. In De Faam kan Frontaal straks alles weer in eigen huis brouwen. “Ik heb het al een paar keer moeten uitstellen. Maar de nieuwe installatie is besteld en we zijn in april volgend jaar écht operationeel in De Faam,” aldus Buckens.