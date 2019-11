Frits Maarsen rijkste West-Brabander, DJ Tiësto stijgt enkele plekken

BREDA - De rijkste West-Brabander woont in Baarle-Nassau: Frits Maarsen haakt bijna aan bij de 150 meest vermogende Nederlanders in de Quote 500. Tijs Verwest maakt een sprongetje, Oosterhouter Arnold de Haan verliest enkele plekken.

Vastgoed

Frits Maarsen uit Baarle-Nassau is de rijkste West-Brabander. Hij staat op plek 156 en stijgt daarmee twee plaatsen ten opzichte van vorig jaar. De 76-jarige Maarsen is actief als projectontwikkelaar en investeerder in het vastgoed. Het bedrijf wordt geleid door zijn dochter Monique. Het vermogen van Maarsen wordt geschat op 256 miljoen euro.

Rijk Zwaan

Zeventien plekken gedaald is Anton van Doornmalen: van 153 naar 170. De Fijnaarter is grootaandeelhouder bij het groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. De winst van de onderneming is in 2018 enkele tientallen miljoenen minder dan het jaar ervoor. Het vermogen Van Doornmalen wordt geschat op 240 miljoen euro.

Oliebaron uit Oosterhout

Ook gedaald is Arnold de Haan: van 181 naar 193. De 57-jarige Oosterhouter heeft vele tankstations van oliemaatschappijen als BP, Esso en Shell en is eigenaar van De Haan Oliën. Zijn vermogen is wel gestegen naar 220 miljoen euro.

Gerard van der Horst uit Fijnaart is zes plekken gestegen en staat 248e. De 51-jarige vastgoedondernemer is volgens Quote 180 miljoen euro waard.

Tiësto

Tijs Verwest - beter bekend als DJ Tiësto - kende al een mooi jaar vanwege zijn huwelijk met de 22-jarige Annika. In de Quote 500 kent hij ook voorspoed. De Bredase dj stijgt naar de 285e plaats. Hij verdient jaarlijks zo'n 20 miljoen euro en zag zijn vermogen stijgen naar 160 miljoen euro. Fruithandelaar Jack Aartsen maakt een aardige sprong: van 317 naar 294. De ondernemer uit Prinsenbeek (54) zou qua vermogen stijgen naar 150 miljoen euro.

Toon Meeus is bekend van het grote transportbedrijf uit Bergen op Zoom en goed voor 96 miljoen euro. Meeus daalt wel een aantal plaatsen: van 430 naar 453.

Wim Horsmans (72) is de oprichter van Interflon: een bedrijf in onder meer machineonderdelen en spoorwissels. Hij daalt van plek 471 naar 457 en zou goed zijn voor 93 miljoen euro.

Merba-koekjes