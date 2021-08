Frisse duik nemen in zwembad Wolfslaar kan weer: ‘Eindelijk het gevoel: het is vakantie’

interview ‘Achter die voordeur is er veel armoede’: Stichting Leergeld helpt jaarlijks 800 West-Brabantse kinderen

9 augustus ETTEN-LEUR - In elke klas zitten tenminste twee leerlingen die opgroeien in armoede. Stichting Leergeld Noord-West Brabant wil daar verandering in brengen. In het werkgebied Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert worden jaarlijks 800 kinderen uit 400 gezinnen geholpen. Maar het werkelijke probleem is volgens voorzitter Henrie van het Hof vele malen groter. ,,Elk kind verdient het om gezien te worden en kansen te krijgen.’’