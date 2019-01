Frietfabrikant Lamb Weston/Meijer breidt fors uit in Breda en Bergen op Zoom

BREDA - De internationale frietfabrikant Lamb Weston/Meijer gaat zijn hoofdkantoor in Breda vestigen en een nieuw technologiecentrum bouwen in Bergen op Zoom. Dit is een gevolg van de herindeling van de kantoorlocaties van het concern, zo bevestigt een woordvoerster.

Lamb Weston/Meijer (LW/M) is een Amerikaans-Nederlandse producent van hoogwaardige aardappelproducten, met name diepgevroren friet. In Nederland zijn er onder andere fabrieken in Kruiningen en Bergen op Zoom. Het concern telt aan kantoorpersoneel circa driehonderd mensen, van wie veruit de meesten in Kruiningen werken en enkele tientallen (voornamelijk commerciële) mensen gebruik maken van een klein kantoor in Breda.

Sterke groei

Na de herindeling, die dit jaar gerealiseerd wordt, werken er nog 130 mensen in Kruiningen, onder meer bij de klantenservice die daar blijft. In Breda komt een hoofdkantoor dat 140 mensen gaat huisvesten. In het nieuw te bouwen technologiecentrum bij de fabriek in Bergen op Zoom gaan circa 40 mensen werken. “Die aantallen liggen nog niet vast, ook omdat we sterk aan het groeien zijn,” aldus de woordvoerster.

De reden om het hoofdkantoor te verhuizen, is omdat het bedrijf in Kruiningen uit zijn jasje groeit en omdat Breda gunstiger gelegen is, onder ander om aan personeel te komen. Dat er in Kruiningen veel minder mensen gaan werken, betekent niet dat LW/M daar naar een andere locatie gaat. “Wij zitten hier veel te krap. Bovendien verwachten we te groeien en is er behoefte aan trainingsruimte.”

Claudius Prinsenlaan

In Breda zit LW/M nu in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Claudius Prinsenlaan. Waar het nieuwe hoofdkantoor komt, is nog niet bekend. “Daar zoeken we nu naar. Dat wordt in elk geval een bestaand gebouw,” aldus de woordvoerster. De uitbreiding in Bergen op Zoom hoopt het bedrijf nog dit jaar te realiseren op het terrein van de fabriek aan de Vierlinghweg. Met het technologiecentrum waar producten ontwikkeld en getest worden, wil LW/M de innovatiekracht versnellen.