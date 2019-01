‘Friendswoningen’ in een kantoor als oplossing voor woningnood

BREDA - Om de woningnood voor met name starters tegen te gaan, kunnen leegstaande kantoren worden gebruikt. Ook biedt modulair bouwen, waarbij woonunits of -containers in een fabriek worden gebouwd een oplossing. Dat stellen studenten van de Breda University (BUAS) in onderzoeken die ze hebben gedaan in opdracht van het StadLab Breda.

De studenten hebben vooral gezocht naar tijdelijke oplossingen, die het mogelijk maken om snel te handelen. “Tijdelijkheid is het sterke punt in ons idee. Je hoeft geen bestemmingsplan aan te passen en bouwtechnisch is het ook snel te realiseren,” zegt Jeroen Maas, die met zijn projectgroep tot de conclusie kwam dat in Breda veel leegstaande kantoren staan die tijdelijk bewoond zouden kunnen worden.

Friendswoning

Als voorbeeld is een woonconcept uitgedacht voor het oude Kadaster-pand aan Markendaalseweg. De locatie is op termijn bestemd voor nieuwbouw. Volgens Maas en zijn mede-studenten leent zo'n gebouw zich uitstekend voor tijdelijke bewoning. Zij hebben er een drietal woonconcepten voor bedacht: lofts, friendswoningen of appartementen. Met friendswoningen worden appartementen bedoeld die twee mensen delen, maar waarin ze hun eigen slaap- en badkamer hebben.

In het Kadasterpand zouden 35 tot 42 van dergelijke tijdelijke woningen kunnen komen, met huurprijzen van 600 tot 800 euro per maand. “We hebben doorgerekend dat dit een haalbaar scenario is voor dit pand. Maar je zou dit ook elders kunnen doen. Dit is maar een voorbeeld,” aldus Maas.

Woonunits

Een andere groep studenten heeft zicht gericht op modulair bouwen. Op braakliggende stukken grond kan zo snel een aantal woonunits van 60 vierkante meter bij of op elkaar worden gezet zodat er een wooncomplex ontstaat. "Die units kosten 50.000 euro per stuk en je kunt er één of meerdere kopen,” aldus student Wesley den Herder. Vervolgens komen daar wel servicekosten bij voor gedeelde voorzieningen, zoals wasruimtes of een centrale ontmoetingsruimte. “Onder aan de streep ben je dan maandelijks minder geld kwijt aan woonlasten dan bij gewone woningen,” aldus Den Herder.