Franz Kafka is geen schrijver en figuranten spelen juist de hoofdrol: welkom in het Zunderts corsowoordenboek

Nieuwbouw in centrum Breda trekt zeer veel belangstel­len­den

7:00 BREDA - De vraag naar nieuwbouwwoningen in Breda is ongekend groot. De start van de verkoop van veertien woningen aan de Wilhelminasingel trok gisteravond zo’n 350 belangstellenden. Voor project De Marker aan de Markendaalseweg is sinds enkele weken een site in de lucht waarop zich al ruim tweeduizend mensen hebben aangemeld voor informatie.