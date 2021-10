Fransman (31) rijdt onder invloed van drugs met 200 km/uur over A27 bij Breda

Parade door het centrum van Poolse Erecompag­nie tijdens Bevrij­dings­week­end Breda

21 oktober BREDA - Een Parademars door het centrum van Breda door de Poolse Erecompagnie is zaterdag een van de hoogtepunten van het Bevrijdingsweekend in Breda. Het centrale punt tijdens de 77e herdenking is de Parade in het Chassépark.