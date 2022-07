Fransman (23) met 53.000 euro op zak aangehouden bij Hazeldonk

100 kilo cocaïne gevonden in verborgen ruimte van auto in Breda, 24-jarige Belg aangehou­den

BREDA - Agenten hebben dinsdagavond op het Bagven Park in Breda een verborgen ruimte in een auto ontdekt. Dat gebeurde tijdens een politiecontrole. In de verborgen ruimte lag volgens de politie een groot aantal pakketten met cocaïne. Het gaat volgens de politie om 100 kilo.

