Fransman (22) onder invloed cannabis achter het stuur: betrapt bij Hazeldonk

Auto komt tot stilstand tegen vangrail op A16 bij Breda, verbin­dings­weg afgesloten

15 februari BREDA - Bij een ongeval op de A16 ter hoogte van Breda bij knooppunt Princeville is een auto zaterdagavond tot stilstand gekomen tegen de vangrail. De auto raakte hierdoor flink beschadigd. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend.