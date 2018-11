Fransje, haar 6000 baby's en werkweken van 112 uur

BREDA - Liefst 35 jaar stond Fransje van de Noort (60) dag en nacht klaar voor aanstaande moeders. De verloskundige bracht in totaal zo'n 6000 baby's ter wereld. Maar haar rug protesteert en de vermoeidheid neemt toe, dus doet ze per 1 januari een stapje terug; ze gaat verder als ZZP'er. Ze wil het beroep verder professionaliseren. ,,In die 35 jaar heb ik zeker 45 jaar gewerkt.”

Van de Noort praat vol liefde over het vak. Eigenlijk wilde ze kinderarts worden, maar er kwam een veel mooier beroep op haar pad: verloskundige. ,,Het werd de beste keuze die ik in mijn leven genomen heb."

Een beroep dat loodzwaar is. Een 24-uurs dienst is eerder regel dan uitzondering. Haar langste werkdag? 36 uur, met zeven bevallingen. ,,Zonder pauzes. Die boterham eet je tussendoor." Langste werkweek: liefst 112 uur.

Natuur bepaalt

Het kan niet anders. De natuur bepaalt wanneer het kindje ter wereld komt en dus moet de verloskundigenpraktijk ook altijd klaarstaan. Ze heeft tijden gekend dat ze maandenlang zonder vrije dag doorwerkte. Zeven dagen per week, op de meest uiteenlopende tijdstippen.

Zonder haar man Henry Meulenbroek kon het niet; hij zorgde voor het huishouden. Zijzelf was zelden thuis. ,,Ik wilde ook graag in een koor zingen en sporten, maar het kon nooit." In beginsel had ze haar praktijk thuis, net als het telefonisch spreekuur. ,,Onze kinderen verblikten of verbloosden niet meer bij vragen over bloed of vruchtwater.”

Quote Er was een vrouw die naar mijn antwoordap­pa­raat luisterde. Mijn stem nam haar paniek weg Fransje van de Noort

Ze vertelt het met een grote glimlach. Ze zou het allemaal zo weer doen. Liefdevol verhaalt ze over vroeger. Over het improviseren, nachtelijke avonturen, van het van hot naar her rijden op onmogelijke tijdstippen, onder onmogelijke weersomstandigheden.

Innige band

Natuurlijk, ze speelt een belangrijke rol in één van de belangrijkste momenten in een mensenleven. ,,Als we door de stad lopen wordt ze continu aangesproken", beklaagt haar man zich met een knipoog. ,,Je bouwt een innige band op met de mensen. Een heel belangrijk onderdeel is het wegnemen van angst. Er was een vrouw die naar mijn antwoordapparaat luisterde. Mijn stem nam haar paniek weg", legt Van de Noort uit.

Haar dochter rondt inmiddels haar studie tot arts af. ,,We gaan samen twee maanden ontwikkelingswerk doen in het buitenland. Samen, onder die omstandigheden: dat lijkt me echt geweldig."

Oproep