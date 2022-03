Frans Timmermans bij Podium Bloos in Breda: ‘Ik ken Poetin persoonlijk en weet dat hij niet gaat stoppen’

Trainers­wis­sel bij Hockeyclub Breda: assistent wordt hoofdcoach en andersom

Hockeyclub Breda verraste deze week met opvallend nieuws: hoofdcoach Eric van der Pol en assistent Sven Coenen (38) wisselen per direct van rol van de mannenploeg. Dat was al het plan voor het eind van dit jaar, maar is nu al doorgevoerd. ,,Eric heeft dat zelf voorgesteld”, legt de nieuwe hoofdtrainer Coenen uit.

12 maart