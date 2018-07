Frans Dam (28): Een Zundertse acteur in bruisend New York

ZUNDERT/NEW YORK - Hij was als model te zien in campagnes voor internationale modemerken als Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Diesel en G-Star. Speelde in commercials met sterren als Messi. Hij is acteur. Woont in het bruisende New York. Leeft een droom. En toch? Toch mist Frans Dam (28) soms het Brabantse Zundert.