Frans Bauer zet Chassé Theater Breda op zijn kop tijdens verwenzorgconcert

Links op het podium zit Marleen in haar scootmobiel, net als nog zo’n honderd gelukkigen. Ze woont in ’t Haegje en is hartstochtelijk fan. Ze heeft een Frans Bauer-trui aan en een speelgoedknuffel meegenomen. ,,Ik zit al heel lang bij zijn fanclub en bezoek de concerten heel vaak. Dit is zeker de beste plek die ik ooit heb gehad”, grijnst ze. ,,Ik heb zelfs zijn telefoonnummer”, voegt ze daaraan toe. Al snel nadat Bauer voor een uitzinnige zaal zijn concert start, loopt hij naar haar toe. Hij danst even met ‘r; zij in haar rolstoel, hij dichtbij haar. Ze overhandigt de knuffel, hij neemt deze aan.