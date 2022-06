Fracties Breda zijn netjes omgegaan met vergoeding, al verdwijnt er wel eens een bonnetje

Overzicht nacompetitie DIA, Dongen, The Gunners en MOC’17 door naar finale nacompeti­tie, wedstrijd SCO tijdens verlenging gestaakt

DIA speelde vanavond de laatste acht minuten van de wedstrijd tegen Blauw Wit’81 voor de tweede keer. De overwinning van DIA is in de laatste minuten van de wedstrijd niet meer in gevaar gekomen. Verder wonnen Dongen, The Gunners en MOC’17 hun wedstrijden allemaal vrij eenvoudig. Het duel van SCO werd juist op merkwaardige wijze gestaakt.

15 juni