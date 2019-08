FOX reageert op Bredase actie: ‘NAC regelmatig te zien, maar er zijn meer mooie clubs’

FOX reageert daarmee op het initiatief van Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren. Hij hekelt de programmering van FOX, waarbij per weekend slechts één wedstrijd uit de eerste divisie live wordt uitgezonden. Van de overige duels worden de hoogtepunten opgenomen in een schakelprogramma.

‘Belachelijk’, vindt De Vos, die als cafébaas 1.500 euro moet betalen voor de FOX-licentie, maar zijn favoriete club dus slechts sporadisch kan zien. Een Facebookactie om alle wedstrijden van NAC dan maar op de redactie van FOX te kijken, krijgt inmiddels steun van zo'n 3.500 fans.

‘Stand en entourage spelen rol’

,,We zijn fan van de Keuken Kampioen Divisie en uiteraard ook van NAC Breda”, laat een woordvoerder van het televisienetwerk daarop weten. ,,Op vrijdagavond zenden we in Voetbal op Vrijdag het Schakelprogramma uit waarin fans van Keuken Kampioen Divisie-clubs alle doelpunten en hoogtepunten van hun favoriete club voorbij zien komen. Daarnaast hebben we een eredivisiewedstrijd én we zenden één Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd live en integraal uit.”

Quote NAC zal waarschijn­lijk regelmatig te zien zijn, maar in de Keuken Kampioen Divisie spelen meerdere mooie clubs woordvoerder FOX Sports

,,NAC zal waarschijnlijk regelmatig te zien zijn, maar in de Keuken Kampioen Divisie spelen meerdere mooie clubs en de fans in bijvoorbeeld Doetinchem, Deventer, Rotterdam en Leeuwarden hopen ook de hele wedstrijd van hun club te zien. Het is niet altijd makkelijk, zeker voor clubs die vanuit de Eredivisie anders gewend zijn, maar we proberen af te wegen met welk duel we de meeste kijkers een plezier doen. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol, waaronder bijvoorbeeld de stand en de entourage.”

Afgelopen weekend werd De Graafschap - SC Cambuur uitgezonden, deze vrijdag staat NAC tegen Helmond Sport op het programma.

Verplichte buscombi