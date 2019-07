Foutje van de gemeente: Aantal parkeerboetes in Breda is veel hoger

BREDA - Het aantal parkeerboetes dat in Breda wordt uitgeschreven is veel groter dan de gemeente een week geleden liet weten. Het blijkt in 2018 om circa 30.000 naheffingen te gaan.

Vorige week had deze krant gevraagd hoeveel boetes er de laatste jaren zijn uitgeschreven in Breda aan mensen omdat ze geen of te weinig parkeergeld betalen. Het aantal was volgens de de gemeente verdubbeld van 5.800 in 2017 naar 11.800 vorig jaar.

Dat artikel lokte reacties uit, waaronder de opmerking dat 11.800 neerkomt om ‘slechts’ 32 gemiddeld per dag. "Dat moet toch veel meer zijn?”, aldus een opmerkzame lezer.

Klopt niet

Navraag leert, dat het aantal inderdaad niet klopt. “Er is ergens iets misgegaan,” geeft Liesbet de Vries, hoofd parkeerbedrijf, toe. “Het exacte aantal kan ik op dit moment niet melden, maar het ligt ergens tussen de 28.000 en 33.000 naheffingen. We weten onder andere niet hoeveel bekeuringen geseponeerd zijn.”

Ook in 2017 is het aantal naheffingen met 13.500 á 14.000 boetes veel hoger dan gemeld. Wat dus wel klopt is dat er sprake is van een verdubbeling. De reden is dat Breda gebruik is gaan maken van nieuwe scanapparatuur, plus dat er een apart team parkeerwachters is gevormd.

82 per dag

Als uit wordt gegaan van 30.000 bekeuringen, zijn dat er 82 per dag. Maar de ene dag van de week wordt minder bekeurd dan de andere dag. Zo zijn zon- en maandagen vrij rustig, terwijl de naheffingen op andere dagen boven de honderd uit kunnen komen.

Er zijn dagelijks zes tot acht parkeerwachters op pad. Die controleren alleen plekken waar betaald moet worden (bij automaten en in vergunningsgebieden). Die boete heet formeel een ‘naheffing’. In Breda is die 62,70 euro. Daarnaast kunnen mensen boetes krijgen als ze parkeren op plekken waar dat niet mag. Die worden door BOA's van toezicht en handhaving uitgeschreven. In 2018 waren dat er 4.600.

Scanauto

De verwachting is dat de vorig jaar ingezette efficiency-slag er toe leidt dat dit jaar het aantal naheffingen verder stijgt. Bovendien gaat Breda vanaf 2020 een speciale scanauto inzetten, waardoor naar verwachting nog meer boetes volgen. “Maar we scannen niet om zoveel mogelijk bekeuringen te kunnen schrijven,” zegt De Vries. “We willen dat mensen betalen waar dat moet. Dit is een belasting. Het is niet eerlijk als de ene persoon wel betaalt en de andere niet.”