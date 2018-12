Ook de Haagdijk en Ginneken­weg gaan ‘bizzen’

12:00 BREDA - De Haagdijk/Tolbrugstraat en de Ginnekenweg-zuid in Breda worden per 1 januari bedrijveninvesteringszones. In beide gebieden is voldoende draagvlak aangetoond om zo’n BIZ te starten, waarbij ondernemers en/of pandeigenaren gezamenlijk investeren in zaken als leefbaarheid, promotie, activiteiten en aankleding van de straat.