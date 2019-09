Fotografen gezocht die het recht in beeld brengen

Lawstreet Breda nodigt iedereen die graag fotografeert uit om mee te doen en zijn of haar foto in de sturen. Het moeten foto’s zijn die in Breda zijn gemaakt. Meedoen kan nog tot tot 1 oktober 2019.

Volgens Lawstreet is ‘alles om ons heen verbonden aan wet- en regelgeving’. ,,Kijk om je heen en je komt het tegen in het straatbeeld, de mensen en gebouwen. Lawstreet Breda daagt iedereen uit op een creatieve manier het recht in de stad Breda in beeld te brengen”, aldus de initiatiefnemers.