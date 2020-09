Fotograaf Emile Waagenaar legt Bredase ondernemers vast: ‘Ik ben wel drie kilo aangekomen’

De parkeerra­ce in Breda is nog lang niet gelopen: ‘Zo schoffeer je een buurt toch?’

31 augustus BREDA - Bewoners van de wijk Zandberg in Breda blijven hameren op een onafhankelijk onderzoek naar de vraag of er een meerderheid is vóór de invoering van parkeervergunningen. Ook moet duidelijk worden of er alternatieven zijn voor zo'n regime. ,,Dit roept een beeld van willekeur op.”