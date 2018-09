Foto's van de expositie: Zundert blikt terug op succesvol corso

ZUNDERT - Zondagmiddag passeerde een stoet van twintig totaal verschillende corsowagens feilloos de Markt in Zundert. Daar wel, want op andere plekken was het ritme soms ver zoek en vielen soms flinke gaten. ,,De buurtschappen zoeken altijd de grenzen op en gaan er soms ook overheen", vindt Piet Rombouts, die in de commissie Optocht en in de werkgroep Parcours zit.

Dat buurtschap 't Stuk met haar Iguana In(ter)action als koploper van de stoet het Zundertse Corso won, was dan ook een extra gelukje. Op die wijze kon de op dat moment tamelijk ontregelde parade weer goed bijsluiten, terwijl 't Stuk haar feestje vierde. Zo leek er op de Markt niets aan de hand. Het later gediskwalificeerde Schijf hield de boel tijdelijk op, Laer-Akkermolen deed liefst twintig minuten voordat het daadwerkelijk een bocht kon nemen. Het is een voorbeeldje, benadrukt Rombouts, maar: ,,Die incidenten waren er dit jaar meer dan in andere jaren." Er ontstonden flinke gaten in het corso en was op de Burgemeester Manderslaan soms lang wachten op de volgende wagen.

Bovendien waren er een viertal incidenten waarbij een ambulance moest komen. Allen op de Molenstraat, overwegend te wijten aan flauwte door de zon. ,,Dat is overmacht, daar kan niemand wat aan doen." En over de vertragingen door wagens: ,,Er gaat steeds meer techniek in, maar dat gaat soms ten koste van het corso zelf. Dat je soms moet steken om een bocht te nemen is niet erg, maar dit jaar vertraagde het wel heel erg." Meer techniek betekent ook meer kans op brokken, wil hij maar zeggen.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Expo van de corsowagens op het veilingterrein aan de Molenstraat. Een bezoeker bewondert de grootsheid van "Mother Nature" van Buurtschap Helpt Elkander. © Foto: Ramon Mangold/PIX4PROFS

Smetje

Dat Schijf brokken kreeg: het was een smetje op een mooie editie, ervoer ontwerper Huub van Caam van het buurtschap. Maandag stond hun wagen in optima forma op het veilingterrein, tijdens de traditionele tentoonstelling. Hun The Last Yeti zou een paaltje geraakt hebben, waardoor een scheurtje ontstond in het geraamte. ,,Maar of dat met die botsing te maken had, is nog gissen. Het scheurtje werd geconstateerd en gevaarlijk bevonden. Er is gelijk besloten te stoppen. Er zaten dertig man in de wagen; veiligheid gaat voor alles", legt hij uit. In eerste instantie kreeg het buurtschap de zesde plaats en de derde publieksprijs toebedeeld. Later werden ze gediskwalificeerd; je moet de Markt immers toch echt tweemaal hebben gepasseerd. Het kwam niet erg hard binnen. ,,Je feest hooguit net wat harder 's avonds. Als ontwerper vond ik het vervelender dat bepaalde effecten kwamen niet mooi uit de verf kwamen."

Gerecycled

Een groot deel van hun ijssculptuur werd gemaakt met zo'n 7000 petflesjes water. ,,Die worden allemaal gerecycled. Tegelijkertijd hebben we een flesinzameling gehouden, waarvan de opbrengst naar het vogelrevalidatiecentrum gaat. Als we één uil kunnen redden, zijn wij al gelukkig. Als Corso heb je een podium: met de wagens kun je prachtige dingen vertellen, daarbuiten kun je je ook nog inzetten voor de goede zaak."

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De twee-jarige Sam poseert op de wagen "Made in China" (Buurtschap Markt) voor het familiealbum. © Foto: Ramon Mangold/PIX4PROFS

Spanning

Of Laarheide de eindstreep zou halen, was de gehele dag een spanningspunt. Toen de wagen zondagmorgen hun werkplaats verliet, ging het al mis: een deel van hun stofzuigeract moest worden geschrapt, omdat er een grote scheur ontstond in de stofzuigerslang. Hierdoor kon het daadwerkelijke stofzuigen geen doorgang vinden. Onderweg viel de wagen nog tweemaal uit. ,,Het was een continue spanning of we het zouden halen of niet. Door het wegvallen van Schijf zijn we tiende geworden, waanzinnig", reageert de pas 17-jarige ontwerper Jeremy van Nijnatten, die op de Bredase kunstacademie Sint Joost zit. ,,Het telt daar niet mee, maar het staat wel op mijn cv."

Winnaars

De winnaars van 't Stuk wisten dat er een hoge klassering in zou kunnen zitten. Even stonden ze op het verkeerde been, toen de jury de punten doorgaf. Die jury was dit jaar zes- in plaats van zevenkoppig en dus was de puntentelling anders. ,,563 is normaliter echt zesde plek, dus ik was wat teleurgesteld. En ineens mochten we stoppen", schetst Luna Snepvangers de opgebouwde euforie. Ze zag de drie leguanen waarheidsgetrouw en fraai door de straten van Zundert kronkelen. Vooraf waren er opmerkingen van andere buurtschappen over de grootte van de leguanen. ,,Werd er gegrapt dat we beter aan het kindercorso mee konden doen", glimlacht ze, ,,maar ik denk dat onze reptielen juist door de grootte zowel vanaf de tribune als op straat toch het beste tot hun recht kwamen."