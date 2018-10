Foto gestolen van BredaPhoto

BREDA - BredaPhoto is slachtoffer geworden van diefstal. Onlangs is een grote foto gestolen van de Chassé Promenade. Die is inmiddels opnieuw uitgeprint en terug gehangen.

De diefstal werd vrijdagochtend, nu anderhalve week geleden, ontdekt. Eén van de foto's van de Keniaanse fotograaf Osborne Macharia, bleek te zijn gestolen. Hij hing aan The Infinity Path, de installatie van BredaPhoto op het plein achter het Chassé Theater.

Daders

Wie er achter de diefstal zit, is onduidelijk. ,,Maar we vermoeden dat het om meer dan één dader gaat", zegt Theo Andriessen van het fotofestival. De foto is namelijk nogal groot. ,,Zo'n 4,5 bij 3,5 meter."

Het werk, dat ironisch genoeg deel uitmaakt van een fotoserie met de naam 'No Touch Am', is gedrukt op een groot doek en op een metalen frame gespannen dat aan The Infinity Path is bevestigd. Hij is losgesneden en vermoedelijk opgerold meegenomen. ,,Een klus die iemand vrijwel niet in zijn eentje kan doen."

Volledig scherm © Edine Wijnands BredaPhoto heeft de foto is inmiddels opnieuw geprint en opgehangen. Hij is weer te zien op de Chassé Promenade. De vervanging heeft enkele honderden euro's gekost.

Marktwaarde

Wat de daders willen met de foto, is een raadsel. De marktwaarde is gering. De foto maakt namelijk geen deel uit van een beperkte, genummerde en gesigneerde oplage. Daarbij laat de maat niet toe dat het werk ergens boven een bank wordt gehangen.

BredaPhoto heeft inmiddels aangifte gedaan. ,,Met de politie is afgesproken dat er vaker en intensiever gesurveilleerd gaat worden."

The Infinity Path, waar het werk aan hing, haalde eerder het nieuws vanwege vernielingen. BredaPhoto kampte met vandalen die keer op keer het mes zetten in de krimpfolie van de installatie. Die vernielingen zijn inmiddels minder geworden. Al zijn af en toe nog restauraties nodig.

Camerabewaking

Andriessen: ,,Er is destijds al onderzocht of het de moeite loont om de installatie te gaan bewaken met camera's. Na de diefstal zijn we daar opnieuw over gaan nadenken. Camerabewaking is echter kostbaar."

Hoewel BredaPhoto het vervelend vindt dat er is gestolen, benadrukt Andriessen dat het gaat om een incident. ,,Wij hebben meer dan honderd foto's in de buitenlucht hangen. Als buitenevenement weet je dat er een risico is, dat daar wat mee gebeurt."

Nauwelijks incidenten

Het fotofestival heeft sinds 2008 eens in de twee jaar foto's buitenexposities. In al die jaren heeft BredaPhoto nauwelijks last gehad van vernielingen. Diefstal was er alleen in 2014. Toen verdwenen werken die onder de bruggen van de singels hingen.