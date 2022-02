Forum voor Democratie in Breda: ‘De waarheid kan voor ophef zorgen’

Met de kap van eeuwenoude beuken verdwijnen ook de ingekraste teksten van Poolse bevrijders

BREDA - Zo’n dertig eeuwenoude beuken tussen Markdal en Mastbos in Breda zijn gekapt of op zijn best zwaar gekortwiekt. Reden: te oud. Bijzondere ‘boomgrafitti’ uit de Tweede Wereldoorlog is alleen nog op beeld bewaard gebleven.

15 februari