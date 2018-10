Fort Oranjebaas wraakt opnieuw rechter

Opnieuw heeft eigenaar Cees Engel van camping Fort Oranje een rechter gewraakt in een rechtszaak rond de camping. ,,Dit is een schandvlek voor de Nederlandse rechtsstaat’’, foeterde zijn juridisch adviseur Jeroen Pols.

Engel had woensdag een kort geding bij de rechtbank in Breda aangespannen nadat er recent nieuwe informatie over de ontmanteling van camping Fort Oranje boven water was gekomen. Volgens de eigenaar bewijst die informatie dat de gemeente nooit het plan heeft gehad om de camping fatsoenlijk te gaan beheren toen Engel vorig jaar juni naar huis werd gestuurd.

Offertes en contracten

Diens juridische adviseur doelde op offertes en contracten tussen de gemeente Zundert en het bedrijf Slufter Beheer aan wie de camping kort na de overname werd toevertrouwd. Die stukken zaten tussen de vele rekeningen over de ontmanteling van de camping die de gemeente Zundert afgelopen zomer naar Engel had opgestuurd met de bedoeling dat die ze zou betalen.

'Amoveren'

In die stukken wordt voortdurend over 'amoveren' gesproken. Oftewel: het slopen van de camping. ,,En dat is geen beheren'', betoogde Pols. ,,Dus hoe kan de gemeente Zundert dan miljoenen euro’s in rekening brengen omdat ze beheerskosten zou hebben gemaakt? Nee, de gemeente pakt zomaar iemands eigendom af, sloopt de boel en wil dan dat de rechtmatige eigenaar betaalt. Dat is toch de wereld op zijn kop?''

Frustratie

Maar wat Pols ook probeerde, rechter Dick Peters weigerde tijdens de zitting inhoudelijk in te gaan op de vraag of de gemeente inderdaad van meet af aan slechts voor ogen had de camping te laten slopen en nimmer het plan om te gaan beheren. Tot grote frustratie van het kamp-Engel. ,,Hoe kunt u daar nu niet op ingaan?'', probeerde Pols het nog. ,,Stel nou dat u ergens uw auto parkeert en u geeft mij die auto in beheer omdat u even weg moet. En als u terugkomt is die auto gesloopt. Dat is toch geen beheer, daar gaat u toch niet mee akkoord?''

'U bent kritiekloos'

Maar de rechter bleef stoicijns en ging niet in op de kritiek van Pols. Inplaats daarvan richtte hij zich op de hoogte van de onkosten die gemeente voor het 'beheer' van Fort Oranje - bijna 5 miljoen - zou hebben gemaakt. Dat werd Pols aan het eind van de zitting teveel. Zichtbaar geëmotioneerd voegde hij de rechter toe hem te gaan wraken. ,,U kijkt weg bij wat de overheid hier doet. Kritiekloos bent u. Je kan het de gemeente niet eens kwalijk nemen dat ze zo opereert. U laat ze begaan.''