Fort Oranje sijpelt door in discussies begrotingsvergadering Zundert

ZUNDERT Wat zijn de gevolgen van de ontmanteling van camping Fort Oranje voor de gemeente Zundert? Het is een zorg die dinsdag bij de behandeling van de begroting voor 2018 af en toe even opspeelde. Het was niet het hoofdthema, dat was de begroting zelf. Toch sijpelde de camping af en toe de discussie binnen.

Zo spraken vrijwel alle politieke partijen hun zorg uit over het weerstandsvermogen van de gemeente Zundert. Dat is een post die in de begroting is opgenomen om eventuele onverwachte kosten te kunnen dekken.

risico

Bij die post wordt een soort berekening gemaakt van de kans dat het geld uit de reservepot ook echt moet worden aangesproken. En die kans, zo blijkt, wordt, doordat nog onbekend is of de afhandeling van Fort Oranje de gemeente Zundert opeens extra geld gaat kosten, hoog ingeschat.

Is het dan niet verstandiger om meer geld achter de hand te houden en zo het weerstandsvermogen te vergroten, vroeg onder meer het CDA. Een vraag die bij meer partijen speelde. De oppositie haalde het zelfs aan in een amendement, waarin werd gesteld dat de financiële positie van Zundert sowieso wel wat meer zekerheden kan gebruiken.

veiligheid

Daarnaast waren er ook vragen over wat de betekenis van de aanpak van Fort Oranje is voor de veiligheid in andere delen van Zundert. Want met al die extra inzet op de camping, is er natuurlijk het risico dat de handhaving en toezicht op andere plekken in Zundert even op een tweede plan is gezet.

Maar dat is niet gebeurd, benadrukte burgemeester Leny Poppe- de Looff. De aandacht voor de veiligheid in andere gebieden in Zundert is onverminderd blijven bestaan. Het weerstandsvermogen kan inderdaad beter, beaamde wethouder Piet Utens. Desalniettemin is Zundert niet rijk, maar financieel solide, zei hij. Hij meent dat de gemeente is opgewassen tegen eventuele tegenvallers.