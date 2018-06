ZUNDERT- Camping Fort Oranje in Rijsbergen is leeg. Dat meldde burgemeester Leny Poppe-de Looff dinsdagavond tijdens de politieke Rondevergadering van de gemeente Zundert.

De politiek vergaderde over de jaarrekening van Zundert van 2017. Daar prijkt een behoorlijke verliespost op als gevolg van de kosten die zijn gemaakt voor de ontmanteling van Fort Oranje. Die heeft, zo blijkt, in 2017 zeker 7 miljoen euro gekost. Na aftrek van geld dat door anderen is betaald, blijft voor Zundert zelf nog een bedrag van ruim 3,6 miljoen euro over.

Veel geld, maar voor de politici geen verrassing. In besloten bijeenkomsten is de politiek namelijk steeds nauwgezet op de hoogte gehouden van alle (financiële) ontwikkelingen.

Winst

Had Zundert geen kosten gehad aan Fort Oranje, dan was boekjaar 2017 afgesloten met een winst van 2,4 miljoen euro. Dat betekent dat het verlies als gevolg van de ontmanteling van de camping relatief beperkt is gebleven. Maar, zo merkte de politiek op: ,,We zijn er nog niet."

Ook in 2018 heeft Fort Oranje Zundert geld gekost. Bedragen die terugkeren op de jaarrekening van volgend jaar. Bovendien: al is de camping nu leeg, hij blijft geld kosten. Poppe-de Looff: ,,We zijn nog steeds verantwoordelijk voor het beheer." Er worden bijvoorbeeld nog kosten gemaakt voor de beveiliging.

Besparingen

Staat tegenover dat er ook besparingen zijn, merkte de burgemeester op. Aan incidenten en dergelijke was Zundert elk jaar zo'n 800.000 euro. ,,Sinds de ontmanteling heeft de brandweer nog maar zelden hoeven uitrukken naar Fort Oranje en is ook de politie er bijna niet meer is geweest. Dat scheelt enorm in kosten."

Zowel de burgemeester als wethouder Johan de Beer benadrukten dat alles op alles wordt gezet om de kosten die zijn gemaakt en nog steeds worden gemaakt terug te vorderen bij degene die, zoals Poppe-de Looff het verwoordde: ,,De ellende heeft veroorzaakt." Doelend op campingeigenaar Cees Engel. Ook wordt gepoogd de provincie te overreden financieel bij te dragen.

Evaluatie