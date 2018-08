Fort Oranje hoeft miljoenenrekening nog niet te betalen

Schreeuwen­de vrouw haalt uit naar politie vanwege hond in auto in Breda, agenten verbaasd

1:14 BREDA - Jaarlijks worden tientallen honden achtergelaten in de auto terwijl het buiten warm is. De politie treedt hierbij vaak als reddende engel op en wordt hiervoor vaak bedankt. In Breda maakten enkele agenten het tegenovergestelde mee: zij kregen de wind van voren nadat een buurtbewoonster zag dat er een hond in hun voertuig zat.