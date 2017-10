Fort Oranje haalt bakzeil bij Raad van State; ontruiming kan doorgaan

Dat betekent dat de ontruiming door mag gaan. Ook van de caravans van de bewoners die de zaak hadden aangespannen. Zij moeten nu per direct hun caravan verlaten.

'Verder op de ingeslagen weg'

Op het gemeentehuis in Zundert is opgelucht ademgehaald na de uitspraak van de Raad van State over de aanpak van Fort Oranje. "Dit is wederom een een bevestiging van de noodzakelijkheid en de juistheid van de aanpak in deze kwestie’’, stelt de gemeente in een persverklaring waarin ook een citaat van Zunderts burgemeester Leny Poppe-de Looff is opgenomen. ,,Deze uitspraak betekent dat we verder kunnen op de ingeslagen weg. We hebben het beheer overgenomen om in alle rust te kunnen werken aan de herhuisvesting in het belang van de bewoners.”

'Rechterlijke macht niet onafhankelijk'

Juridisch adviseur Jeroen Pols van camping Fort Oranje die de 17 bewoners die naar de Raad van State waren gestapt om de ontruiming te laten stoppen, zegt in een reactie niet verbaasd te zijn door de uitspraak. ,,Ik had eerlijk gezegd al zoiets verwacht. Camping Fort Oranje moet van de overheid hoe dan ook dicht. Over een maand is het een aardappelveld. En daar werkt, ook al is voor iedereen duidelijk dat wat er op de camping gebeurt niet door de beugel kan, ook deze rechter aan mee. Helaas moet je vaststellen dat de rechterlijke macht in deze zaak niet onafhankelijk is.''

'Finale oordeel moet nog komen'

Toch geeft Pols nog niet op. ,,We hebben nu deze zaak verloren. Maar het finale oordeel in de bodemprocedure die we hebben aangespannen tegen het optreden van de gemeente tegen Fort Oranje moet nog komen. Van het vonnis in die procedure gaat jurisprudentie uit. Dus ik kan me niet voorstellen dat de rechter dan opnieuw dit overheidshandelen gaat goedkeuren. Dan haal je zoveel overhoop in onze rechtstaat. Dat kan gewoon niet.''