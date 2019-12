Forse stijging geweld tegen verplegend personeel ziekenhuis

Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout zag het aantal geregistreerde incidenten oplopen van 475 in 2012 naar 963 vorig jaar. Verwacht wordt dat dit jaar de teller op ongeveer hetzelfde aantal uitkomt. Woordvoerster Conny Feskens: ,,Niet alleen die enorme stijging baart ons zorgen, het is ook de ernst van de incidenten. Het is steeds heftiger wat we zien.’’

In de vestigingen van het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom ging het aanzienlijk minder vaak mis dan in het Amphia. Maar ook daar is sprake van een forse stijging. Werden er vorig jaar ‘slechts’ 88 incidenten gemeld, dit jaar zijn dat er al 120.

Op de spoedeisende hulp gaat het het vaakst mis

Agressie bij patiënten gaat al geruime tijd veel verder dan een relatief onschuldige scheldpartij. Fysiek geweld als spugen, schoppen, slaan en zelfs bijten is al lang geen uitzondering meer. De afdeling waar het verreweg het vaakst mis gaat is de Spoedeisende Hulp waar ook patiënten onder invloed van alcohol en drugs worden binnengebracht. Niet zelden gaan die compleet door het lint.

Amphia telt inmiddels 4 beveiligers

Ook daarom schroefde het Amphia enige tijd geleden al het aantal beveiligers op van twee naar vier. Zodra het uit de hand dreigt te lopen, wordt zo’n medewerker ingeschakeld om het zorgpersoneel te ontzetten. Feskens: ,,Daarmee kunnen we vaak erger voorkomen en het zorgt ervoor dat het personeel zich veiliger voelt.’’ Maar ook bij gesprekken met patiënten die vooraf als risicovol worden ingeschat, is een beveiliger stand by.

Voorbeelden van agressie zijn er te over. Zoals een patiënt, een beer van een vent van zo’n 120 kilo, die op de spoedeisende hulp een verpleegkundige bij haar nek grijpt en niet meer loslaat. Pas na tussenkomst van collega’s en een beveiliger lukt het de verpleegkundige te onzetten. De politie moet er uiteindelijk aan te pas komen om de man op bed vast te binden.

Twee op de drie

De ervaringen in het Amphia en Bravis staan niet op zich. Agressie en geweld in de zorg neemt landelijk al jaren toe. Maar liefst twee op de drie werknemers in huisartsenpraktijken, de jeugdzorg of in ziekenhuizen zegt er vorig jaar mee te maken te hebben gehad, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Maatschappelijk probleem’