Forse stijging corona-opnames: alle hens aan dek in Amphia en Bravis

kerstspecial Dit lied van Stef Bos uit 2009 beschrijft dit jaar alsof het gisteren is geschreven: ‘Samen is mooier dan alleen’

27 december Een lied van elf jaar geleden beschrijft 2020 alsof het pas gisteren is geschreven. Het ‘Lied van Ruth’ van Stef Bos (59) raakt bij veel mensen een gevoelige snaar. Het is voor hen een steun, in een bijzonder jaar met corona, Black Lives Matter en de zwartepietendiscussie.