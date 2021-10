Forse lekkage treft sportwinkel Breda: ‘Typisch geval slechte timing’

VIDEOBREDA- Een lekkage in een appartement heeft flinke wateroverlast veroorzaakt in de daaronder gevestigde Soccerfanshop aan de Haagdijk in Breda.

De lekkage is een typisch geval van slechte timing, zegt Rijk van de Reijt van de Bredase sportzaak. Naast hem druppelt water in een emmer, langs de muren sijpelt het vocht langs de muren naar beneden.

Toen Van de Reijt en zijn collega’s ‘s ochtends bij de winkel aan kwamen zagen ze meteen dat er iets aan de hand was: er stond een laag water voor de deur en ook in de winkel lagen plassen. De oorzaak: een huurder die op de eerste verdieping waarschijnlijk een kraan heeft laten openstaan. Omdat de man niet thuis was is de deur van zijn appartement ingetrapt, zodat de bron van het lek kon worden aangepakt.

Daarmee was het probleem niet meteen verholpen. Er had zich intussen zo veel water verzameld in plafonds en muren dat het water nog urenlang bleef doorsijpelen, de Soccerfanshop in.

Politie en brandweer bij de door wateroverlast getroffen Soccerfanshop aan de Haagdijk in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Wateroverlast bij de Soccerfanshop aan de Haagdijk in Breda. © Perry Roovers / MaRic Media

Gelukkig valt de schade mee, zegt Van de Reijt. Maar de timing van het lek was slecht. Net op deze vrijdag was de Bredase sportzaak gestart met een speciale actie met trainingspakken. Maar Van de Reijt telt zijn zegeningen: de winkel kan in ieder geval gewoon openblijven. Ondanks de plasjes die er hier en daar nog liggen en de druppels die via een gat in het plafond nog steeds in een rode emmer druppelen.