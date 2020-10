Forse groei bij dierenwinkels. Pets Place opent tweede vestiging in Breda

Flink uitbreiden

De nieuwe winkel is de tweede vestiging in Breda en de zevende in de regio . ,,We merken dat mensen niet alleen kritischer worden op wat ze zelf binnenkrijgen, maar ook op het voer voor hun huisdier", aldus bedrijfsleider Lisa.

Dierenshop André van Stijn is overgenomen

Pets Place heeft al een winkel aan de Doelen in Princenhage. De nieuwe zaak bevindt zich in winkelcentrum Stada Stores in Breda-West op de plek van de vroegere dierenshop André van Stijn. De zaak is overgenomen door Pets Place. ,,Hun hart lag bij vissen. Ook in de nieuwe winkel zal hier aandacht voor blijven. Naast producten voor hond, kat en knaagdier is er een grote vissenwand van twaalf vierkante meter en ruimte voor waterplanten, levende insecten en diepvriesvoeding voor vissen en reptielen. Ook is het voltallige personeel overgenomen en zijn we druk op zoek naar extra hulpkrachten”, zegt de bedrijfsleider.