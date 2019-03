Forse bezuiniging op Electron in Belcrum overvalt uitbaatster

Drie miljoen euro is er voor uitgetrokken. Daar wordt eerst eens van alles voor bedacht. Vlekkenplannen, samenwerkingsverbanden, een business case. En ja: ,,Het duurt wel een paar jaar voor alles op de rails staat. Het moet allemaal organisch groeien”, meldde de kwartiermaker. En dan vooral ook vanuit de culturele spelers die nu al in de oude panden zitten.

Schilderijen

Zoals Electron/MotMot Gallery. De plek waar de presentatie plaatsvond, die negen maanden geleden nieuw leven kreeg ingeblazen en waar de wethouder tegen uitbaatster Lisette Spee zei: ,,Tof Lisette, dat jij dit met jouw mensen mogelijk hebt gemaakt.” Kennelijk viel niet op dat tijdens de toespraken de schilderijen van de muren werden gehaald en de kunst uit de galerie werd opgeborgen. Demonstratief, want toen Spee even later het podium werd opgeroepen, kwam de aap uit de mouw.

Culturele toekomst

Waar de gemeente Breda sier maakte met mooie en lovende woorden over de culturele toekomst van Breda, blijkt intussen de realiteit dat de geldkraan voor verschillende culturele spelers behoorlijk is dichtgedraaid. Ook Electron/MotMot Gallery ging terug. Die kreeg in 2018 nog 85.000 euro, in 2019 nog slechts 20.000 euro. ,,En dat is precies, waarom we de kunst weghalen”, aldus Spee.