Formule 1 scheurt op Bredaas CM.com Circuit Zandvoort

VVD Breda wil speciaal ‘staptarief’ in strijd tegen parkeer­over­last Schorsmo­len

15:46 BREDA - Om te voorkomen dat uitgaanspubliek parkeeroverlast veroorzaakt in de Schorsmolen-buurt, moet Breda een speciaal ‘staptarief’ invoeren. Dat maakt het voor automobilisten die een avondje uitgaan in de binnenstad aantrekkelijker om hun wagen in een van de parkeergarages te parkeren.