Formule 1 naar Zandvoort, CM sponsor: ‘We hopen dat NAC snel een nieuwe hoofdsponsor vindt’

,,Ik ben er heel trots op dat we een van de hoofdsponsors worden van de Heineken Dutch Grand Prix in Nederland", zegt Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com. Naamgever Heineken, PON, VolkerWessels, Talpa en Jumbo zijn de andere sponsoren. ,,We houden enorm van evenementen. Daarnaast zijn we sportliefhebbers. De F1 spreekt enorm aan. Vooral omdat daar het uiterste gevraagd wordt van de techniek.”

Als partner en sponsor gaat CM.com voor de Heineken Dutch Grand Prix de aan- en verkoop van tickets en consumpties regelen via de mobiele telefoon. CM-man Van Glabbeek bevestigt voor het eerst officieel dat CM.com definitief stopt met het hoofdsponsorschap van NAC voor een half miljoen euro per jaar, dit precies op het moment dat NAC degradeert.

Van Glabbeek: ,,Het klopt dat we ons contract als hoofdsponsor van NAC waarschijnlijk niet gaan verlengen. Dat heeft niets te maken met de club of met de prestaties, maar met CM.com's internationale groeistrategie. CM.com heeft klanten in 140 landen en wij willen de komende maanden vooral de naamsbekendheid in het buitenland gaan vergroten. Daarbij past een sponsorcontract met een internationale partij. Vandaar dat wij een partnerschap zijn aangegaan met de Nederlandse Formule 1. Wij dragen NAC als club nog steeds een zeer warm hart toe en hopen dat zij snel een passende nieuwe hoofdsponsor vinden.”

Overigens zegt Van Glabbeek desgevraagd nog geen gesprek te hebben gehad hierover met NAC. Een eerder gesprek hierover was in oktober van vorig jaar gepland, maar dat ging toen door de bestuurscrisis bij NAC niet door. Met de nieuwe algemeen directeur Luuc Eisenga is volgens Van Glabbeek tot op de dag van vandaag nog geen gesprek geweest. NAC meldt dat er wel over het sponsorcontract is gesproken 'door onze commercieel manager’. Volgens NAC-woordvoerder Jasper Saeijs zijn er meerdere afspraken geweest over het partnership met CM. Wat NAC betreft blijft er wel een band met CM: ,,Wij zijn aan het kijken naar de invulling van het partnership op een andere manier'.”