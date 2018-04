Formatie Zundert nog niet rond

ZUNDERT - Het is nog onduidelijk of Ondernemend Platteland (ONPL) al dan niet aanschuift bij een nieuw college in Zundert. Dat meldt griffier Jan Jaap Rochet van de gemeente Zundert.

Rochet: ,,Onder leiding van formateur Hans Verbraak schrijven CDA, VVD , Dorpsbelangen en ONPL nu aan een inhoudelijk politiek programma voor de komende vier jaar. Zodra dat klaar is, wordt het voorgelegd aan alle zeven politieke partijen", zegt hij.

Gerucht

Het kan zijn dat ONPL onvoldoende van de eigen wensen terugvindt in het akkoord en op basis daarvan niet in een nieuw college te gaan zitten, aldus Rochet. ,,Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor de andere partijen." Daarmee pareert hij het gerucht dat in Zundert rondzingt dat ONPL eerder geneigd is gedoogsteun uit te spreken voor een nieuw college, dan er aan deel te nemen.

Lijsttrekker Ellie Kools van ONPL houdt intussen de kaken nog even op elkaar. ,,We zijn nog volop in overleg", zegt zij alleen. Hoewel haar partij bij de verkiezingen behoorlijke winst boekte en Kools er nooit geheimzinnig over heeft gedaan dat haar ONPL graag in het Zundertse bestuur plaatsneemt, hangt inderdaad veel af van de inhoud van het programma.

Smalle meerderheid

ONPL is niet nodig voor de nieuwe coalitie. CDA, VVD en Dorpsbelangen hebben met 11 van de 19 zetels een meerderheid. Maar die is smal. ,,Juist dat maakt dat deze formatie iets lastiger is dan na de vorige gemeenteraadsverkiezingen, toen CDA, VVD en Dorpsbelangen samen een veel riantere meerderheid hadden", zegt Rochet.