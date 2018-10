Foodhall Breda wil in het voorjaar van start gaan

BREDA - De Foodhall Breda die in de oude Casino-bioscoop gerealiseerd wordt, gaat waarschijnlijk in het voorjaar open. In het gebouw aan de Reigerstraat komen negentien mini-restaurantjes.

Bouwbedrijf/ontwikkelaar Maas-Jacobs ligt op schema met de verbouwing, wat betekent dat het complex eind dit jaar opgeleverd zou kunnen worden. Maas-Jacobs is ook eigenaar van het gebouw, samen met bedrijfsmakelaar Business 2 Real Estate en vastgoed belegger Bibitor.

Lees ook Nog veel vragen over gigantische doek uit Casino-bioscoop Lees meer

Negentien restaurants

“Als Maas-Jacobs klaar is, beginnen wij gelijk met de afwerking,” zegt Peter Santegoeds, manager van de hal namens horeca-ondernemer Michael Chen (die het complex gaat huren). Hij verwacht dat de restauranthouders in het eerste kwartaal kunnen starten met de inrichting. Een openingsdatum durft Santegoeds nog niet te noemen. “We hopen in elk geval voor de zomer open te gaan.”

Het vullen van de negentien restaurants, is geen probleem, zegt Santegoeds. “Er is zelfs meer aanbod dan we kwijt kunnen. We zijn nu bezig de laatste ondernemers vast te leggen. We kijken daarbij nadrukkelijk naar het totale assortiment. We willen niet twee keer hetzelfde type restaurant.”

De Foodhall omvat circa 1.700 vierkante meter. De hoofdingang komt aan de Reigerstraat én er komt een entree aan de Schoolstraat. In het complex komt alleen horeca (geen winkeltjes). Mensen kunnen bij verschillende zaken eten bestellen en dat gezamenlijk in een van de centrale gedeelten nuttigen. Daar komen ook centrale bars.

Theaterdoek

Ondertussen is nog niet bekend wat er met het metersgrote doek gebeurt dat tijdens de verbouwing is aangetroffen in de theatertoren. Het gaat om een achtergronddoek van vijf bij tien meter. Het is beschilderd in art deco-stijl door decorontwerper Jaap van Dam (1876-1972), waarschijnlijk in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Sinds het doek eind augustus in de media verscheen en in september te zien was tijden de Open Monumentendagen, heeft zich niemand gemeld die er meer over kan vertellen. Het doek bevindt zich nu op een opslaglocatie van de gemeente Breda. Binnenkort zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog een onderzoek uit te voeren, met als doel meer te weten te komen over de gebruikte materialen.