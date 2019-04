Foodhall Breda van start met burrito's, burgers én een eigen biertje

Deze donderdagavond is de officiële opening van de Foodhall Breda voor genodigden. In de zeventien mini-restaurantjes - variërend van Mexicaans en Braziliaans tot Indisch en Vietnamees - serveren de eigenaren een selectie van hun gerechten voor de gasten. Maar omdat ze later ook zelf het glas willen heffen, hoeven ze nog niet vol aan de bak. Dat hoeft pas een dag later, want vanaf vrijdag is de hal open voor het publiek.



De officiële openingshandeling wordt door de Bredase burgemeester Paul Depla verricht met het tappen van een Casino-blondje; een biertje dat speciaal is gebrouwen voor de Foodhall.