Foodhall Breda gaat op jacht naar talent op culinair, artistiek en muzikaal gebied

Studenten ontwikke­len app voor nieuwko­mers om Breda te ontdekken

2 september BREDA - Met de opening van het nieuwe studiejaar is er voor de studenten in Breda een app ontwikkeld: de Breda Student App. Het is een initiatief van de gemeente en de hogescholen Avans en BUas. Die laatste was woensdagmiddag gastheer voor de lancering van de app. Studenten van beide onderwijsinstellingen hielpen met de bouw.