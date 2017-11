Foodhal met twintig restaurantjes in oude Bredase bioscoop

BREDA - De oude Casino-bioscoop in de Reigerstraat in Breda wordt omgebouwd tot een foodhal. Er komen circa twintig mini-restaurants in, met een centrale bar en een gemeenschappelijk eet- en drinkgedeelte.

"Een gezelschap kan bijvoorbeeld bij het ene restaurant sushi bestellen en bij het andere pizza en het dan samen opeten. Er komen tafeltjes en zitjes door het hele gebouw," zegt Peter Santegoets, die de conceptmanager wordt van de foodhal.

De exploitant van het complex wordt de Rotterdamse horeca-ondernemer Michael Chen. Hij huurt het pand van drie investeerders: projectontwikkelaar Maas-Jacobs, vastgoedadviseur Bussines 2 Real Estate en vastgoedbelegger Bibitor.

Patio met terras

Het pand, dat sinds eind 2008 leegstaat, wordt grondig verbouwd. De ingang aan de Reigerstraat wordt helemaal opengemaakt. Halverwege de entree komt een patio met een terras. De foyer en grote en kleine filmzaal op de begane grond worden met elkaar verbonden tot een grote semi open ruimte, met daarin de restaurants, bar en tafeltjes. Op de verdieping komen onder meer een bar en zitjes.

"We gaan het ook naar buiten heel open maken, met grote glaspartijen en met nog een tweede patio. Je kunt hier straks eten en drinken met zicht op de Grote Kerk," zegt Kris Maas van Maas-Jacobs.

Contracten met restaurantuitbaters zijn er nog niet. "We komen er nu pas mee naar buiten. We verwachten dat de belangstelling groot is, zowel van binnen als buiten Breda. En die mix willen we ook," zegt Santegoets.

Géén markthal

Hoe de hal gaat eten, is nog niet bekend. Eigenaren en exploitant benadrukken dat het een foodhal wordt en geen markthal, zoals in Rotterdam. Wel zullen bij enkele restaurants de gerechten ook als 'to go' besteld kunnen worden.

Het complex omvat ruim 1.700 vierkante meter. Ook de ingang aan de Schoolstraat, om de hoek van de Reigerstraat, wordt straks nadrukkelijk gebruikt. "Mensen moeten hier gewoon door heen kunnen lopen om even een kijkje te nemen," aldus Santegoets.

Opmars foodhallen

Maas-Jacobs hoopt in januari met de sloop en met asbestverwijdering in het pand te beginnen. De opening van de hal zou dan najaar 2018 plaats kunnen vinden.

Het foodhal-concept is sinds 2014 aan een opmars bezig in Nederland, met name in de Randstad. De Bredase foodhal wordt de tweede in Brabant. Eerder dit jaar opende in Eindhoven de Down Town Gourmet Market.