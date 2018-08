‘Fontein Grote Markt’ weer stapje dichterbij

POLLBREDA - De gemeente krijg ruim vijf ton van een Europees project voor een waterspeelplek in het centrum. Als het aan wethouder Paul de Beer ligt komt er een fontein op de Grote Markt. Of ondernemers willen meebetalen? Dat is nog even de vraag.

Victor Rietveld, uitbater van grillrestaurant Gauchos aan de Grote Markt, ziet het al helemaal voor zich. Een fontein voor het Stadhuis. ,,Dat de trouwauto’s er zo omheen kunnen rijden.” Een plan dat hij jaren geleden al opperde met partij Leefbaar Breda. ,,Plek zat.” Het zorgt voor uitstraling, zegt hij: ,,Kijk naar Italië, daar zie je de meest prachtige fonteinen. Het heeft zeker meerwaarde.”

Oververhitting tegengaan

Mogelijk dat die fontein er ook komt. De gemeente krijg geld van Cool Towns, een Europees subsidieprogramma. ,,Hier kan geld aangevraagd worden om onderzoek te doen naar hittestress en de effectiviteit van maatregelen hiertegen. De totale Bredase aanvraag bedraagt 9 ton verspreid over vier jaar. Hiervan wordt 5,5 ton geïnvesteerd in maatregelen. We krijgen een subsidie van 60 procent”, laat de gemeentewoordvoerder weten.

,,De realisatie van een verkoelend waterelement zoals een fontein of waterspeelplek in het hart van het centrum wordt inderdaad meegenomen als optie. Gezien het succes van de waterspeelplek op het Kasteelplein is hier zeker vraag naar."

Volledig scherm Opening Vredesfontein Breda vorig jaar, aftrap Vrede van Breda. Toen werd er tijdelijk een grote fontein op het Kasteelplein geplaatst.

Investeren

Andere wensen zijn een dubbele bomenrij langs de Nijverheidssingel met een groen wandelpad. Ook de Vlaszak kan wel een groene oppepper ‘à la Oude Vest’ gebruiken.

Een probleem: ,,Bij een budget van 5,5 ton zijn waarschijnlijk niet al die projecten te realiseren”, licht de woordvoerder toe. Rest van het geld moet komen van mensen die er aan gaan verdienen. Bijvoorbeeld: de ondernemers aan de Markt, aldus de wethouder.

Onmogelijk met kleine beurs

Rietveld staat er met zijn restaurant aan de Grote Markt ‘niet onwelwillend’ tegenover. Alhoewel: ,,Als ik opeens drie keer zoveel omzet maak omdat er een fontein is dan wil ik heus wel bij leggen. Maar ik vind dat de gemeente Breda zelf genoeg geld heeft, genoeg subsidiepotjes, om dat gewoon zelf te betalen. Als ik kijk naar een aantal ondernemers met een kleine beurs: die hebben al zoveel te betalen. Die zullen zeggen: laat die fontein maar zitten.”

Kosten en baten

Ook Jos Koniuszek, voorzitter van het Ondernemersfonds, vindt de fontein ‘een leuk idee’. Of ondernemers er voor in de buidel willen tasten? ,,Geen idee, we hebben het er nog niet met hen over kunnen hebben.”

Maar zeggen dat ondernemers ervan zullen profiteren vindt hij ietwat kort door de bocht. ,,Misschien dat als bezoekers ergens langer blijven zitten vanwege de fontein, dat ondernemers er indirect van profiteren. We zullen eerst concreet moeten gaan kijken wat de voors en tegens zijn voor ondernemers die investeren. Het gaat altijd om de vraag: wat kost het en wat levert het op?”

Geduld

Dat moet dus nog blijken. Rietveld: ,,Ik hoop dat het alsnog gaat gebeuren.”

Geduld is wel geboden. In september komt er een onderzoek naar hittestress en maatregelen. ,,In 2019 wordt bepaald welke maatregelen geschikt zijn voor hittestress en passen bij het stadscentrum van Breda. De maatregelen worden in 2020 en 2021 uitgevoerd", aldus de woordvoerder van de gemeente.